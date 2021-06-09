Доктор Комаровский объяснил, кто может заболеть "черной плесенью"

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Специалист указал на то, что многие сейчас запуганы информацией о страшном индийском черном грибке, или "черной плесени". Он объяснил, в чем суть заболевания:- пояснил медик.Комаровский объяснил, в каких случаях есть риск заболеть мукоромикозом:– обозначил врач.Состоянием, которое может способствовать заболеванию, Комаровский посчитал и рак. Он напомнил, что в процессе лечения часто используются химиопрепараты, трансплантация органов, пересадка стволовых клеток. Все это снижает количество лейкоцитов в организме., – уточнил специалист.Комаровский также подчеркнул: там, где заболевание имеет массовый характер, сочетаются все упомянутые факторы. Все это складывается вместе и получается вспышка "черной плесени".Врач посоветовал не принимать гормональные препараты без назначения врача, следить за уровнем сахара и железа. При работах на даче не стоит допускать прямого контакта кожи с почвой.– заключил Комаровский.