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Доктор Комаровский объяснил, кто может заболеть "черной плесенью"

Черный грибок, "черная плесень" из Индии, мукоромикоз – миф или реальная угроза? На вопрос ответил популярный российский врач-педиатр и телеведущий доктор Комаровский в новом видео на своем YouTube-канале.

Фото: скриншот из видео

Специалист указал на то, что многие сейчас запуганы информацией о страшном индийском черном грибке, или "черной плесени". Он объяснил, в чем суть заболевания:

– Существует четыре царства: растения, животные, бактерии и грибы. В царстве грибов есть отдел микромицеты, куда входят мукоровые грибы. Эти грибы образуют плесень. Споры этой плесени могут контактировать со слизистыми, их также можно вдохнуть. Они могут вызвать болезнь мукоромикоз, народным синонимом которой является черная плесень, или черный грибок, - пояснил медик.

Комаровский объяснил, в каких случаях есть риск заболеть мукоромикозом:

– Нужно сочетание нескольких факторов. Самое главное – состояние иммунной системы. Для человека с нормальным иммунным статусом болезнь невозможна: иммунная система моментально определит и нейтрализует споры грибов. Угнетение иммунитета возможно в силу определенных заболеваний: например, ВИЧ и СПИД. Появляются риски, если человек принимает препараты, которые угнетают иммунную систему. К таким относится дексаметазон или другие кортикостероиды, которые могут использоваться и для лечения коронавируса. В таком состоянии на фоне угнетения системы может не осуществляться распознавание грибов. Сюда же следует отнести состояние, при котором нарушена микроциркуляция в коже и слизистой. Речь идет о сахарном диабете второго типа, – обозначил врач. 

Состоянием, которое может способствовать заболеванию, Комаровский посчитал и рак. Он напомнил, что в процессе лечения часто используются химиопрепараты, трансплантация органов, пересадка стволовых клеток. Все это снижает количество лейкоцитов в организме. 

– Также важны те факторы, которые имеют место в Индии. Например, дефицит белка в организме. Это происходит, когда люди мало кушают либо голодают. Развитию мукоромикоза может способствовать и высокий уровень железа в организме. Это может быть связано с приемом железа либо особенностями питания, – уточнил специалист.

Комаровский также подчеркнул: там, где заболевание имеет массовый характер, сочетаются все упомянутые факторы. Все это складывается вместе и получается вспышка "черной плесени". 

Врач посоветовал не принимать гормональные препараты без назначения врача, следить за уровнем сахара и железа. При работах на даче не стоит допускать прямого контакта кожи с почвой. 

– Мукоромикоз  – это не смертельно, если вовремя диагностировать заболевание, если есть доступ к противогрибковым антибиотикам, – заключил Комаровский. 
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