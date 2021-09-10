Доктор Комаровский объяснил, как нужно ухаживать за больным ребенком

Отличием острых болезней, особенно инфекционных и у детей, является ухудшение состояния в ночное время. Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, какие меры нужно принять, чтобы самочувствие больного ребенка ночью не ухудшалось, а сон был крепким.
Полезной информацией медик поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.
"Ребенок не может лечиться самостоятельно! Именно родители поддерживают в комнате оптимальные параметры влажности и температуры, обеспечивают достаточное поступление жидкости в его организм, очищают носовые ходы и восстанавливают носовое дыхание. Часто они не уделяют внимания тому, как будет себя чувствовать ребенок ночью. Как следствие – в течение нескольких часов дитя не пьет и дышит ртом, что приводит к ухудшению состояния и утренней госпитализации", – пояснил врач.
По его словам, если ребенку плохо вечером, то шансов, что в течение ночи состояние улучшится, очень мало. Комаровский отметил, что правильная ночь с больным ребенком требует тщательной подготовки в течение дня. Врач добавил, что лечение ночью не менее актуально, чем днем.
⠀
Готовясь к ночи, как посоветовал он, следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Параметры воздуха, воздухообмен (проветривание), наличие увлажнителя воздуха.
⠀
2. Наличие питья. Любой ночной плач, всхлип, звук – повод подойти и напоить ребенка.
3. Контроль температуры тела. Оптимально – постоянное измерение (современных электронных устройств для этого существует предостаточно). Рекомендуется заранее разобраться с дозами и лекарственной формой жаропонижающих средств.
⠀
4️. Контроль носового дыхания. Нужно заранее разобраться с солевыми растворами и сосудосуживающими средствами.
⠀
5️. График. Решите, кто из взрослых и когда просыпается, контролирует температуру, доливает воду в увлажнитель, поит, дает лекарства, капает нос и так далее.
⠀
Фото: pixabay.com