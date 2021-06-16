Доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составили 5,5 миллиарда российских рублей

Вопрос "Об отчете Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2020 год" рассмотрен сегодня на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая прошла в формате видео-конференц-связи., – рассказала Людмила Нижевич.По ее словам, в 2020 году из бюджета Союзного государства финансировалась реализация 12 программ, 15 мероприятий, двух проектов. Закончена реализация трех программ, реализация девяти продолжается в текущем году.Также на 60-й сессии рассматривался вопрос о наполнении бюджета 2022 года., – отметила парламентарий.