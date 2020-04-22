Договор между Беларусью и Молдовой о социальном обеспечении ратифицирован сенаторами

Ратификация Договора между Республикой Беларусь и Республикой Молдова о социальном обеспечении одобрена сегодня сенаторами в ходе второй сессии Совета Республики Национального собрания.



Этот договор был подписан 23 октября 2019 года в целях урегулирования вопросов пенсионного обеспечения граждан Беларуси и Молдовы, проживающих на территориях обеих стран. Как отметила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, договор регламентирует порядок формирования пенсионных прав:



— То есть уплаты обязательных страховых взносов на пенсионное страхование. И порядок реализации сформированных пенсионных прав, то есть назначения и выплаты трудовых пенсий. Дело в том, что за прошедший с момента распада СССР период в законодательствах обеих стран произошли существенные изменения, в результате которых в полном объеме реализовать свои пенсионные права граждане Беларуси и Молдовы не могут. Теперь же пенсия и страховые выплаты будут экспортироваться в страну выплаты в интересах граждан обеих стран.



Кроме вопросов пенсионного обеспечения предметом правового регулирования договора являются отношения, связанные с уплатой взносов на государственное социальное страхование. Согласно договору уплата взносов будет производиться по общим правилам, действующим в государстве, в котором граждане трудятся. Также к сфере применения договора относятся вопросы уплаты страховых взносов, назначения страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Министр пояснила:



— По договору государство каждой стороны назначает (исчисляет) и выплачивает трудовую пенсию только на основании стажа работы (страхового стажа), накопленного на ее территории, с применением положений настоящего договора и своего законодательства.



По мнению Ирины Костевич, реализация положений договора обеспечит порядок выплат пенсий гражданам Беларуси и Молдовы, проживающим на территориях указанных государств, а также будет способствовать развитию международного сотрудничества Республики Беларусь в социальной сфере. Министр сообщила, что за последние пять лет из Беларуси в Молдову уехало 60 граждан трудоспособного возраста, а из Молдовы в Беларусь за тот же период — 800. Что же касается пенсионеров, то за последние 20 лет таковых из Беларуси в Молдову переехало 80 человек, а из Молдовы в Беларусь — 600.



По словам председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рачкова, договор заключен на принципе пропорциональности в полном соответствии с международной практикой:



— Подобные договоры Беларусь заключила с Россией, Латвией, Литвой, Азербайджаном, Чехией, Польшей. И сделано это прежде всего в интересах граждан.