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  2. "Доброго пути! И безопасного": сотрудники Партизанского РУВД Минска провели профилактическую акцию

"Доброго пути! И безопасного": сотрудники Партизанского РУВД Минска провели профилактическую акцию

Как не стать жертвой киберзлодеев? На что автовладельцам стоит обратить внимание в зимний период? Об этом водителям напомнили сотрудники Партизанского РУВД. 

Количество киберпреступлений из года в год растет. Мошенники отыскивают лазейки и извлекают максимум выгоды из любой информации, размещенной в интернете. Находят номера телефонов и обзванивают потенциальных жертв, представляясь сотрудниками банков. Сообщают человеку, что он выиграл в розыгрыше, и для отправления приза просят назвать паспортные данные. Сотрудники милиции рассказали основные правила, которые помогут обезопасить пребывание владельцев авто в сети, и раздали буклеты с полезной информацией.

Старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска старший лейтенант милиции Кристина Харитончик напомнила водителям об особенностях управления авто в зимний период:

– В такую погоду необходимо быть более внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и не забыть о переходе на зимнюю резину – это нужно для вашей безопасности и безопасности окружающих.


Фото предоставлены Партизанским РУВД Минска.

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