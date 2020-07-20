До сотни выросло число жертв наводнений в Индии

Уже 100 человек в списке погибших в результате наводнений в Индии, сообщает газета Daily Pioneer.





В результате проливных муссонных дождей вышла из берегов река Брахмапутра. В штате Ассам на северо-востоке Индии, по данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями, погибли 85 человек. Уничтожены 3 тыс. деревень в 25 из 33 округов штата, передает ТАСС. Властями созданы более 50 тыс. временных лагерей, куда из районов бедствия эвакуированы сотни тысяч человек.





Есть погибшие в восточном штате Бихар, а также в индийской столице Нью-Дели.

Между тем уровень воды в Брахмапутре из-за непрекращающихся дождей продолжает повышаться.