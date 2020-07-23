До конца года взыскивать деньги в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей смогут только органы принудительного исполнения

Александр Лукашенко 23 июля подписал Указ № 291 "Об исполнении денежных обязательств", информировали в пресс-службе Президента Республики Беларусь.



Согласно документу, до конца года взыскание в бесспорном порядке денежных средств с банковских счетов плательщиков на основании исполнительных надписей может осуществляться только органами принудительного исполнения в рамках исполнительных производств.



Указ даст возможность исключить автоматическое исполнение оформленного на основании исполнительной надписи платежного требования взыскателя и даст возможность должнику в случае нарушения его прав своевременно обратиться в суд с заявлением о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению.