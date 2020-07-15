До 77 выросло число жертв наводнений и оползней в Японии

До 77 увеличилось число погибших в результате наводнений и оползней в Японии, 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал NHK.





Сильные ливни обрушились на юго-запад Японии две недели назад. Дождевой фронт постепенно смещается на восток, но осадки, по прогнозу синоптиков, продлятся до конца недели.

Сильнее всего от ливней пострадала префектура Кумамото. В результате стихии в Японии полностью или частично разрушены около 15 тысяч домов. В зоне бедствия закрыты некоторые магазины и почтовые отделения.

На помощь спасателям в пострадавшие регионы были направлены более 20 тыс. военных.

Фото: kyodonews





