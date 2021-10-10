Прогноз погоды на 11 октября: заморозки и до -5°С

Завтра на большей части территории Беларуси ожидаются заморозки. Такой информацией поделились в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность, ночью малооблачно, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный слабый до умеренного.

Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до 5 градусов со знаком минус, местами будет 1-4 градуса выше нуля. Днем будет 9-15 градусов тепла.