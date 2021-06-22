Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. До +36 °С ожидается в Беларуси 23 июня – объявлен красный уровень опасности

До +36 °С ожидается в Беларуси 23 июня – объявлен красный уровень опасности

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали sb.by о том, что в дневные часы 23–25 июня на большей части территории прогнозируется +30…+34 °С; местами, а по юго-востоку страны во многих районах максимальная температура воздуха достигнет 35–36 градусов, в связи с чем объявлен красный уровень опасности.


Завтра, 23 июня, будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах по западу, днем на большей части Брестского и Гродненского регионов, а на остальной территории страны местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Днем по западу при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров, днем в отдельных районах порывы до 15–20 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +18…+23 °С, днем – +29…+34 °С, на большей части Гомельской и Могилевской областей, а на остальной территории местами дойдет до 35–36 градусов выше нуля.

В четверг, 24 июня, переменная облачность. Местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду, в дневные часы при грозах порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью составит +18…+23 °С, днем – +29…+34 °С, местами, а по юго-востоку во многих районах воздух прогреется до 35–36 градусов.

В пятницу, 25 июня, опять переменная облачность. Местами по стране, а днем по Брестской, Гродненской и Витебской областям на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, днем сильные дожди, возможен град. Ветер южной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров, днем в отдельных районах до 15–20 метров в секунду. Ночью будет +18…+23 °С, днем +29…+34 °С, местами, а по юго-востоку во многих районах прогнозируется до 35–36 градусов, разумеется, со знаком плюс, в крайних северо-западных районах синоптики обещают +25…+28 °С.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
Версия для печати
Новости и статьи
За сутки в Беларуси зарегистрировали 398 новых случаев коронавируса, выписаны 215 пациентов
Медик объяснил, как отличить опасный синдром от усталости
Гродненцы почтили память жертв войны
МИД Беларуси о новых санкциях Запада: по сути это граничит с объявлением экономической войны
Митинги памяти прошли на знаковых мемориалах Гомеля
Сергей Чижик: Общение с российскими коллегами показывает, что мы нужны друг другу
Фотофакт. Наталья Кочанова приняла участие в возложении цветов в мемориальном комплексе «Масюковщина»
На торгах 22 июня белорусский рубль ослаб по отношению ко всем трем основным валютам
Гражданин Украины получил три года белорусской колонии за марихуану
Фотофакт. Памятное мероприятие в Хатыни
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Протасов кейс
Стало известно, с кем встречается Ума Турман
В Кузбассе отказавшихся от вакцинации против COVID-19 соцработников отстранили от выполнения обязанностей
Врач рассказал, что делать после ожога медузы
Мнение. Политолог Александр Шпаковский о бойцах спецназа и альтернативе радикальным молодежным субкультурам
В Москве зарегистрировали 86 смертей из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию
Прокурор запросил для Бабарико 15 лет колонии
Медведь напал на туристическую группу в Красноярском крае России
Представители БРСМ Могилевской области присоединились к Всебелорусской минуте молчания
В Гомельской области спасатели ОСВОД вытащили из воды двух тонущих мужчин
Повный: Великая Отечественная война вскрыла истинную суть западного «доброжелательства» и «партнерства»
мнение
Николай ЩЕКИН
Нас не сломить. Никогда и никому!
Романовская о призывах раздать белорусские предприятия: это звучит дико
Всебелорусская минута молчания прошла 22 июня
Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с ОАО "Бабушкина крынка"
Лебедев: противостоять внешнему давлению без взаимопомощи и поддержки невозможно
Сегодня в Парламенте презентовали книгу «Они были первыми»
Космонавт Олег Новицкий: 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории страны
Патриотический проект «Память сердца» в мемориальном комплексе Благовщина - стрим
Более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за прошедшие сутки
В Лельчицком районе женщина-водитель уснула за рулем, пострадал ее пассажир
Иммунолог сообщил, нужна ли изоляция после прививки от COVID-19, если появились симптомы простуды
мнение
Вадим ГИГИН
Они шли убивать…
Освежись! 5 рецептов домашнего лимонада
До +36 °С ожидается в Беларуси 23 июня – объявлен красный уровень опасности
В Бресте проходит научно-практическая конференция «Господь нам дарует Победу»
Андрейченко: главный урок Великой Отечественной войны в том, что только в единстве и сплоченности народа, его самоотверженности, силе воли и духа – залог Победы
Романовская о восстановлении Минска после ВОВ: было очень тяжело, но трудились все
Позитивные перемены в жизни ждут в конце июня некоторые знаки зодиака
Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России тревожной
В России сообщили о росте тяжелых случаев коронавируса среди молодых людей
Ковидные надбавки не будут включаться в совокупный доход семьи при строительстве с господдержкой
Китай выступил против односторонних санкций Евросоюза в отношении Беларуси
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Украина, или Прерванный полет
В «Зубренке» провели митинг-реквием, посвященный 80-летию начала войны
Президент Филиппин пригрозил отказывающимся вакцинироваться от COVID-19 задержанием
Тысячи свечей зажглись по всему миру в память о героях Великой Отечественной войны
Авторы