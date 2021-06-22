До +36 °С ожидается в Беларуси 23 июня – объявлен красный уровень опасности

Завтра, 23 июня, будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах по западу, днем на большей части Брестского и Гродненского регионов, а на остальной территории страны местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Днем по западу при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров, днем в отдельных районах порывы до 15–20 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +18…+23 °С, днем – +29…+34 °С, на большей части Гомельской и Могилевской областей, а на остальной территории местами дойдет до 35–36 градусов выше нуля.В четверг, 24 июня, переменная облачность. Местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду, в дневные часы при грозах порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью составит +18…+23 °С, днем – +29…+34 °С, местами, а по юго-востоку во многих районах воздух прогреется до 35–36 градусов.В пятницу, 25 июня, опять переменная облачность. Местами по стране, а днем по Брестской, Гродненской и Витебской областям на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, днем сильные дожди, возможен град. Ветер южной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров, днем в отдельных районах до 15–20 метров в секунду. Ночью будет +18…+23 °С, днем +29…+34 °С, местами, а по юго-востоку во многих районах прогнозируется до 35–36 градусов, разумеется, со знаком плюс, в крайних северо-западных районах синоптики обещают +25…+28 °С.