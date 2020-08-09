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До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 августа

Завтра в Беларуси сохранятся привычные по последним дням погодные условия. В пиковые дневные часы столбики термометров покажут до 30 градусов.


В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали, что ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков. А днем местами прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. Ветер будет неустойчивым, до 3–8 метров в секунду, при грозах – до 14 метров в секунду.

Ночью будет 12–18 градусов тепла. А днем синоптики обещают до 24–30 градусов.
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