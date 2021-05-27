Дмитрий Воронюк встретился с учащимися лицея № 9 Могилева

Сегодня в Могилеве первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк встретился с молодежью и преподавателями Государственного профессионального лицея № 9 имени А.П. Старовойтова. Сперва он ознакомился с учреждением образования: его проектами, материально-технической базой, условиями для проживания ребят. Затем в формате диалога обсудил с учащимися проблемы, которые волнуют современное поколение.
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Дмитрий Воронюк затронул тему информационной безопасности в социальных сетях и интернете. Нужно понимать и быть ответственными за свои слова даже на просторах Всемирной паутины. Важно не поддаваться на провокационные призывы, которые поступают по этим каналам. Также первый секретарь ЦК БРСМ озвучил мысль, что каждый ребенок, несмотря на то, учится ли на программиста или строителя, обладает большим потенциалом. И если будет постоянно совершенствоваться, предлагать свежие идеи и проекты, это принесет результат.
Учащихся и преподавателей в свою очередь волновали вопросы взаимодействия с заказчиками кадров, материально-технического обновления.
– Мы подняли вопрос износа техники. Та база, которая есть, постепенно изнашивается. Дмитрий Воронюк отметил, что займется этим вопросом, – рассказала директор лицея Ольга Провашинская. – Также проблемный момент – транспортное сообщение с нашим учреждением образования и близлежащими домами, где проживают некоторые преподаватели. В целом же диалог был очень открытым и конструктивным. Молодежь высказывала свое видение разных ситуаций, интересовалась у первого секретаря молодежной организации новыми проектами БРСМ.
Заинтересовали Дмитрия Воронюка и инновационные проекты, которые реализуются на базе лицея. Их два – «Формирование трудовой культуры» и «Внедрение модели формирования социально-личностных компетенций учащихся учреждений профессионального образования методом проектов». По этим проектам уже идет работа: изучается мотивация ребят, возможности личностного роста.
Такая же встреча с активом и молодежью прошла в Могилевском государственном университете им. А. Кулешова.
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Дмитрий Воронюк встретился с учащимися лицея № 9 Могилева
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