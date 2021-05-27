Дмитрий Воронюк встретился с учащимися лицея № 9 Могилева

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Дмитрий Воронюк затронул тему информационной безопасности в социальных сетях и интернете. Нужно понимать и быть ответственными за свои слова даже на просторах Всемирной паутины. Важно не поддаваться на провокационные призывы, которые поступают по этим каналам. Также первый секретарь ЦК БРСМ озвучил мысль, что каждый ребенок, несмотря на то, учится ли на программиста или строителя, обладает большим потенциалом. И если будет постоянно совершенствоваться, предлагать свежие идеи и проекты, это принесет результат.Учащихся и преподавателей в свою очередь волновали вопросы взаимодействия с заказчиками кадров, материально-технического обновления.– рассказала директор лицея Ольга Провашинская.Заинтересовали Дмитрия Воронюка и инновационные проекты, которые реализуются на базе лицея. Их два – «Формирование трудовой культуры» и «Внедрение модели формирования социально-личностных компетенций учащихся учреждений профессионального образования методом проектов». По этим проектам уже идет работа: изучается мотивация ребят, возможности личностного роста.Такая же встреча с активом и молодежью прошла в Могилевском государственном университете им. А. Кулешова.