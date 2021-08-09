Дмитрий Крят: для полного единства белорусам еще придется пройти определенный путь

Дмитрий Крят отметил, что рядом оказалось много людей, которые действовали не так, как говорили. Было полезно увидеть истинное лицо предателей.отмечает обозреватель.Журналист уверен, что этап прозрения еще не закончился, и, возможно, для полного единства нам придется пройти определенный путь. Рано или поздно всё придет к благополучному знаменателю.