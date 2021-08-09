Дмитрий Крят: для полного единства белорусам еще придется пройти определенный путь

Такую точку зрения высказал в эфире проекта «365 дней эволюции Беларуси» на «Альфа Радио» редактор отдела по освещению деятельности Президента ИД «Беларусь сегодня» Дмитрий Крят.
–За последний год мы прошли и, наверное, еще проходим как минимум три очевидных этапа – очищения, прозрения и единения. Очищение – это когда мы увидели, как к нам относятся наши западные партнеры. После 2015 года нас практически пять лет не трогали. К нам приезжали с визитами, звали в гости. У нас налаживался диалог с коллективным Западом, и мы отчасти потеряли бдительность. Когда они показали на острых событиях свое истинное лицо, произошел этап очищения от иллюзий. Одновременно в этот период мы очистились от ложного представления о своих соратниках и друзьях.
Дмитрий Крят отметил, что рядом оказалось много людей, которые действовали не так, как говорили. Было полезно увидеть истинное лицо предателей.
– На этапе прозрения мы увидели истинное отношение к нашему народу, настоящие замыслы тех людей, которые выстраивали сценарий разрушения страны. Это и было прозрение наших сторонников. Но было отчасти и прозрение наших оппонентов. Они когда-то повелись на пропаганду противоположной стороны, поверили ей, но, как только увидели, к какому хаосу вели эти действия, переосмыслили свою позицию. И уже исходя из этого наступал этап единения, когда единомышленники, сторонники государства стали еще ближе и плотнее друг к другу. К нам стали приходить те люди, которые заблуждались некоторое время назад, – отмечает обозреватель.
Журналист уверен, что этап прозрения еще не закончился, и, возможно, для полного единства нам придется пройти определенный путь. Рано или поздно всё придет к благополучному знаменателю.