Дмитрий Крутой рассказал, какие отрасли белорусской экономики прибавили, несмотря на пандемию

Первый заместитель Премьер-министра Дмитрий Крутой в интервью газете «Рэспубліка» рассказал, какие отрасли белорусской экономики смогли прибавить в первом квартале, несмотря на сложности, которые возникли из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Первый вице-премьер констатировал, что ВВП за указанный период сократился на 0,3% и был меньше примерно на один процентный пункт к квартальным прогнозам.

— В основном это вызвано циклическим шоком из-за внешних факторов, вызванных пандемией COVID-19, а также структурным шоком из-за продолжения действия российского налогового маневра. Плюс ко всему добавились проблемы на нефтяном рынке, и когда уменьшились физические объемы поставки нефти, и когда велась постоянная борьба за цены. По сути, мы в первом квартале жили в условиях стопроцентного налогового маневра образца 2024 года. Также свое влияние оказало ослабление российского рубля, который в нашей корзине занимает серьезную долю, — отметил Дмитрий Крутой.

Он добавил, что все эти факторы наложили отпечаток на работу экономики, и Правительству пришлось оперативно переориентироваться на отрасли, которые не зависят от этих моментов, и сделать упор на их развитие.

— Если посмотреть на тех, кто вырос и кто прибавил, то это в первую очередь строительный сектор. Там темпы роста более 106%. Жилья ввели в строй на 10 процентов больше, чем в первом квартале прошлого года. Это, безусловно, также сельское хозяйство, которое тоже неплохими темпами сейчас растет — 104,5 процента. Это отрасли промышленности, которые завязаны на наше местное сырье. Фармацевты очень хорошо воспользовались ситуацией и выросли почти на 105 процентов, деревообработка — на 112 процентов, металлургия — на 109 процентов, производство цемента — на 110 процентов. Очевидно, что большая часть экономики успешно справилась с кризисными явлениями и прибавляла каждый месяц. Но есть и те, кто ощутил негативные последствия коронавируса. В первую очередь это сфера услуг. И во время совещания Президент подробно интересовался состоянием дел по каждой отрасли, — сообщил первый вице-премьер.

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