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  2. Дмитрий Исхаков рассказал, почему распался их брак с Полиной Гагариной

Дмитрий Исхаков рассказал, почему распался их брак с Полиной Гагариной

В феврале этого года популярная певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков развелись. Пара прожила в браке шесть лет, у них есть общая дочь. Исхаков впервые после развода обсудил тему их расставания с артисткой в рамках проекта "Осторожно: Собчак". 


Бывший супруг звезды отметил, что спустя время их ценности и приоритеты стали расходиться. Он считает себя семейным человеком, а Полина, как артистка, живет в дороге, на сцене и в постоянном движении. Отчасти это повлияло на распад семьи. 

– Я поддерживал ее во всем, мы вместе делали одно дело. Это серьезный эмоциональный и энергетический вклад. Я думаю, мне не нужно было настолько в ней растворяться. Это ловушка. Но, когда ты любишь человека, ты увлечен и у вас общее дело, ты не очень об этом задумываешься, – пояснил он. 

Исхаков опроверг версию о том, что их развод связан с денежными проблемами:

– Я не альфонс и зарабатываю достаточно, чтобы себя уважать и содержать семью, – объяснил собеседник. 

Он также рассказал о своем отношении к новостям о том, что у Гагариной появились новые отношения:

– Мне про это достоверно неизвестно. Полина, как и я, имеет право на личную жизнь, – отметил фотограф.  

Фото: РИА Новости
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