Дмитрий Гора: четверть преступлений связаны с хищением путем модификации компьютерной информации

Об этом сегодня заявил журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора по итогам доклада Президенту. Он, в частности, отметил, что в ходе доклада обсуждались вопросы, связанные с киберпреступностью:
– Это та тема, которая волнует общество и Главу государства. Было доложено о мерах, которые принимает Следственный комитет для снижения уровня преступности в сфере высоких технологий. Сегодня практически четверть преступлений, находящихся в производстве Следственного комитета, – это преступления, связанные с хищением путем модификации компьютерной информации. Были обсуждены и профилактические вопросы, и организационные с точки зрения оптимизации структуры ведомства для борьбы с киберпреступностью.
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