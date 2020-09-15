Дмитрий Басков избран председателем наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск»

В пресс-службе минского «Динамо» напомнили, что в состав наблюдательного совета, созданного в январе 2010 года, входят председатель центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко, генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Игорь Чергинец и Дмитрий Басков, включенный в совет решением Игоря Оберемеко от 14 сентября.С членам и главой наблюдательного совета в клубе согласовывают односторонние контракты хоккеистов и главного тренера, а также порядок расторжения контрактов, проведение крупных сделок и иные вопросы. Совет призван содействовать в решении поставленных перед «Динамо» задач, оказывать консультационную и контрольную функции.