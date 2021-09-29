Для ускорения темпов посевной в Ивацевичском районе предприняли все меры, вплоть до сброса лишней воды

Чтобы уложиться с севом озимых зерновых в оптимальный агротехнический срок, аграриям Брестской области необходимо закончить эту работу до конца нынешней недели. Таковы рекомендации ученых для юго-западного региона. В северо-восточных районах отсеяться желательно на день-другой раньше, так как холода там наступают быстрее. Растениям же нужно уйти в зимовку в состоянии кущения – более устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

В ОАО "Коссово" Ивацевичского района, где мы побывали, эти нюансы учли. Сев озимых планируют завершить в последний день сентября. Директор Вячеслав Шестак рассказал, что посевные агрегаты в поле вывели в конце первой декады сентября и сразу взяли высокие темпы:

– Под озимые зерновые отвели 650 гектаров. Запаслись удобрениями, топливом, протравителями семян, подготовили почву после убранных предшественников. Неплохой задел обеспечили до затяжных дождей, это и позволило без аврала работать на финише посевной. По состоянию на 28 сентября семена легли в почву на 560 гектарах. Осталось еще около 15 процентов, на которые потребуется не больше двух дней.

В поле рядом со знаменитым Коссовским дворцом в урочище Меречевщина работа кипит с самого рассвета. Опытный механизатор Виктор Лось на МТЗ-1221 в сцепке с сеялкой ОАО "Лидагропроммаша" за смену выдает в среднем по 30–35 гектаров. Доставкой и загрузкой семян занимается тракторист Дмитрий Хоружий. На посевной они сработались так четко, что не допускают ни минуты простоя .

Со дня на день завершат сев озимых и в ОАО "Святая Воля" Ивацевичского района. Из планируемых 950 гектаров семена заделаны в почву более чем на 80 процентах площадей. Из-за дождливого августа сроки уборки зерновых и зернобобовых культур в хозяйстве, где преобладают торфяники, несколько сдвинулись в сравнении с прошлым годом. Меньше времени у аграриев оставалось на подготовку почвы к севу озимых, который также пришлось проводить, по максимуму используя погожие "окна". С этой задачей в сельхозпредприятии справились благодаря хорошей технической обеспеченности, подготовленному запасу кондиционных семян, минеральных и органических удобрений, профессионализму кадров.

Кроме ОАО "Святая Воля" и "Коссово", сев озимых подходит к финишу в ОАО "Новые Стайки", "Телеханы-Агро", "Мичуринск" и других агропредприятиях района. Когда в сентябре задождило, воду пришлось откачивать из низинных мест, по максимуму задействовав мелиорационные системы. С этой проблемой сталкивается большинство ивацевичских хозяйств. Весной воду в каналах задерживают, чтобы в летний период противостоять засухам. Нынешней осенью, когда осадков выпало в два, два с половиной раза больше нормы, ее уровень, наоборот, приходится понижать, чтобы техника смогла войти на поля.

Наряду с Березовским, Каменецким, Кобринским районами, Ивацевичский – в лидерах по темпам сева озимых культур на Брестчине. Семена заделаны в почву на 75 процентах площадей. В целом по области засеяно две трети озимого клина. Завершать сев, в соответствии с рекомендациями Минсельхозпрода и Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию, в юго-западном регионе должны последними в стране в первых числах октября. По темпам работ сейчас он лидирует, прибавляя каждый день по 5 – 5,5 процента:

– Погода стабилизировалась, что и позволило выйти на оптимальные темпы, – констатирует председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Анатолий Щупленков. – Прогноз синоптиков на ближайшие дни благоприятный. Так что обороты не сбавим. Площадь озимого клина остается на прежнем уровне. В структуру вносим существенные изменения. Меньше сеем озимого тритикале, от которого в последние годы хозяйства получают не самую высокую отдачу. Увеличиваем посевы озимых ржи, пшеницы и ячменя, урожайность которых значительно выше.

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