Для развития физкультуры и спорта: новая лотерея учреждена в Беларуси

Организатором новой лотереи является РУП «Национальные спортивные лотереи», а средства, полученные от ее проведения, пойдут на развитие физической культуры и спорта, в том числе олимпийского и паралимпийского движения.Постановлением министерства также утверждена инструкция по проведению новой лотереи. В ней, в частности, сказано, что лотерея будет проводиться путем приема ставки участника посредством безналичного расчета на официальных сайтах организатора. Для совершения ставки участник должен будет предварительно пройти регистрацию в системе. Для получения денежного выигрыша участник лотереи заполняет необходимые данные в системе, в том числе персональную информацию, позволяющую идентифицировать его личность. Все данные, указанные при регистрации, конфиденциальны и не могут быть предоставлены иным лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством.Выплату выигрышей предполагается осуществлять посредством электронных платежей, в том числе банковских платежных карточек, либо посредством выплаты наличных денежных средств у организатора лотереи, а также иными способами, не противоречащими законодательству. Объем призового фонда тиража должен составлять не менее 40% от общего объема принятых ставок (без учета джекпота и отчислений на его формирование).Игровая комбинация лотерейной ставки будет состоять из двух частей — «А» и «Б». Каждая часть комбинации содержит 4 числа от 1 до 15. Игровые поля образуют таблицу, которая содержит 10 строк. Из чисел обеих частей строки (в поле «А» и в поле «Б») и формируется игровая комбинация лотерейной ставки. Участникам лотереи предлагается сформировать игровые комбинации лотерейных ставок с помощью графического интерфейса системы. Можно будет выбрать готовые игровые комбинации из списка предложенных организатором лотереи или отказаться от них и сформировать игровые комбинации самостоятельно.Розыгрыш призового фонда тиража лотереи «Евролото 4 из 15» будет проводиться в телевизионной студии в прямом эфире в присутствии тиражной комиссии.Постановление Министерства спорта и туризма № 32 от 8 октября 2020 года вступает в силу после его официального опубликования.Согласно информации на сайте Министерства юстиции Беларуси в Государственном реестре лотерей по состоянию на 5 декабря 2019 года находилось 29 лотерей, в том числе 15 республиканских и 14 местных. Из общего количества 7 – тиражные, 16 – мгновенные, 6 – комбинированные.