Для пациентов с повышенной температурой поликлиники организовали отдельный вход

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БЕЛТА

Все амбулаторно-поликлинические учреждения в связи с COVID-19 перешли на другой режим работы., — рассказала Ольга Есманчик.К приему пациентов с повышенной температурой в зависимости от кадровой ситуации привлекают узких специалистов, в том числе реабилитологов, физиотерапевтов, неврологов, кардиологов.Плановые посещения поликлиник и все мероприятия по диспансеризации переносятся на более поздний срок. Обратиться к медикам рекомендуется в конце весныначале лета, когда эпидситуация станет стабильнее. Ограничена и плановая стоматологическая помощь.добавила главврач. Это же касается и плановой госпитализации. Но при показаниях к экстренной госпитализации пациентов направят в больницу незамедлительно.В холлах учреждений и санузлах, возле регистратур размещены антисептические средства, которые можно использовать для обработки рук.Пациентам пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, тем, кто постоянно принимает лекарства, рецепт выпишут дистанционно. Для оформления электронного рецепта нужно позвонить своему врачу, и тот задаст уточняющие вопросы. Если нет изменений в состоянии здоровья, доктор дистанционно выпишет электронный рецепт. Это позволит данной категории граждан избежать посещения поликлиники, чтобы лишь оформить рецепт. Эта норма распространяется исключительно на лекарства, реализуемые за полную стоимость. Пациентам-льготникам рецепт принесут на дом медицинские работники или волонтеры.