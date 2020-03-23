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Для пациентов с повышенной температурой поликлиники организовали отдельный вход

Для пациентов с повышенной температурой в поликлиниках предусмотрен отдельный вход, сообщила журналистам главный врач 39-й поликлиники Минска Ольга Есманчик, пишет БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

Все амбулаторно-поликлинические учреждения в связи с COVID-19 перешли на другой режим работы. "Мы выделяем отдельные входы для пациентов с повышенной температурой, если это возможно с учетом архитектурно-строительных особенностей учреждения. В случае невозможности организовать отдельный вход на первом этаже выделен отдельный кабинет. Пациенты идут сразу туда, минуя регистратуру", — рассказала Ольга Есманчик.

К приему пациентов с повышенной температурой в зависимости от кадровой ситуации привлекают узких специалистов, в том числе реабилитологов, физиотерапевтов, неврологов, кардиологов.

Плановые посещения поликлиник и все мероприятия по диспансеризации переносятся на более поздний срок. Обратиться к медикам рекомендуется в конце весны  начале лета, когда эпидситуация станет стабильнее. Ограничена и плановая стоматологическая помощь. "Если пациент уже записан к врачу, ему выполнят все процедуры максимально за один приход и затем порекомендуют обратиться на плановое обследование в мае-июне" добавила главврач. Это же касается и плановой госпитализации. Но при показаниях к экстренной госпитализации пациентов направят в больницу незамедлительно.

В холлах учреждений и санузлах, возле регистратур размещены антисептические средства, которые можно использовать для обработки рук.

Пациентам пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, тем, кто постоянно принимает лекарства, рецепт выпишут дистанционно. Для оформления электронного рецепта нужно позвонить своему врачу, и тот задаст уточняющие вопросы. Если нет изменений в состоянии здоровья, доктор дистанционно выпишет электронный рецепт. Это позволит данной категории граждан избежать посещения поликлиники, чтобы лишь оформить рецепт. Эта норма распространяется исключительно на лекарства, реализуемые за полную стоимость. Пациентам-льготникам рецепт принесут на дом медицинские работники или волонтеры.
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