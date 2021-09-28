Для людей с ограниченными возможностями 30 сентября пройдет электронная ярмарка вакансий

Специализированная электронная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями состоится 30 сентября. Информация об этом опубликована на сайте Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие запланировано с 10:00 до 12:00 и пройдет на сайте http://e-vacancy.by.
Соискателям будет доступно по меньшей мере 400 актуальных предложений по трудоустройству. Вакансии поступят от следующих столичных предприятий: ГП "ЖЭУ № 2 Московского района Минска", ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" (Минский район), ООО "ИнсепшнИнвест", ООО "ЭкоПереработка", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ".
Участники мероприятия смогут изучить предложения по трудоустройству, направить вопросы, представить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в онлайн-режиме.
Когда ярмарка вакансий завершится, все актуальные предложения будут автоматически сохранены в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by.
Фото: БЕЛТА