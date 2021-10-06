Дистанционное обучение, оптимизация учреждений образования и допуск родителей к учебному процессу: Рынейская – о новом Кодексе об образовании

Палата представителей Национального собрания Беларуси планирует принять новый Кодекс об образовании. О том, каких изменений можно ожидать, рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания шестого и седьмого созывов, зампред Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Ирина Рынейская в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
Она прокомментировала информацию о том, будут ли школы принимать в 1-й класс детей в возрасте младше 6 лет:
– Такая практика существует и сегодня. По действующей редакции Кодекса об образовании, родитель может привести в 1-й класс школы как ребенка, который младше 6 лет, так и старше. Но, согласитесь, могут быть родители, которые приведут и четырехлетнего ребенка, думая, что их ребенок одаренный и способен усвоить программу. Новым проектом Кодекса это будет регламентировано, - объяснила она.
Говоря о дистанционном обучении, Рынейская подчеркнула, что это возможно будет только в отдельных случаях. Например, во время болезни. Она добавила, что планируется также проработать возможность обучения школьников, содержащихся под стражей в следственных изоляторах.
– Молодые люди, которые находятся в таких учреждениях, тоже должны иметь право осваивать образовательные программы, – считает она.
По словам депутата, планируется и оптимизация видов и типов учреждений образования. Могут сократить некоторые детсады, школы и среднеспециальные учебные заведения.
Парламентарий объяснила, смогут ли родители свободно вмешиваться в учебный процесс:
– Родители будут иметь возможность знакомиться с ходом образовательного процесса в порядке, предусмотренном учреждением образования. Каждое из них разработает порядок, который и будет позволять родителям получать ответы на все интересующие их вопросы, – отметила она.
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