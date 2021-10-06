Дистанционное обучение, оптимизация учреждений образования и допуск родителей к учебному процессу: Рынейская – о новом Кодексе об образовании

Она прокомментировала информацию о том, будут ли школы принимать в 1-й класс детей в возрасте младше 6 лет:- объяснила она.Говоря о дистанционном обучении, Рынейская подчеркнула, что это возможно будет только в отдельных случаях. Например, во время болезни. Она добавила, что планируется также проработать возможность обучения школьников, содержащихся под стражей в следственных изоляторах.– считает она.По словам депутата, планируется и оптимизация видов и типов учреждений образования. Могут сократить некоторые детсады, школы и среднеспециальные учебные заведения.Парламентарий объяснила, смогут ли родители свободно вмешиваться в учебный процесс:– отметила она.Фото: скриншот видео