Disney рассказал, когда в прокат выйдут "Черная вдова", "Вечные" и "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия"

Студия опубликовала обновленные даты выхода в прокат новых фильмов, отложенных из-за пандемии коронавируса.

Фильм студии Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон зрители увидят 6 ноября этого года. Премьеру киноверсии мультфильма "Мулан" перенесли на 24 июля 2020 года, а один из самых ожидаемых фильмов года "Вечные" с Анджелиной Джоли перенесли на 2021 год — премьера запланирована на 12 февраля.

Что касается картины "Стервелла" о злодейке из мультфильма "101 далматинец", то теперь она выйдет 28 мая 2021, а "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" — 5 ноября 2021 года. На 28 февраля 2022 года перенесли релиз фильма "Тор: Любовь и гром". Пятый фильм про Индиану Джонса с Харрисоном Фордом запланирован на 29 июля 2022 года.