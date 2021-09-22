Дискуссионная платформа создана на базе БИСИ

Постоянно действующая тематическая дискуссионная платформа создана на площадке Белорусского института стратегических исследований для экспертного сопровождения продвижения интересов Беларуси в Азиатском регионе. Это стало ключевым итогом международного экспертного семинара «Актуальные вопросы обеспечения национального «поворота в Азию», который провел сегодня БИСИ.





Как подчеркнул в ходе мероприятия директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров, в условиях нынешней международной обстановки направляемый государством национальный «поворот в Азию» - это и вопрос обеспечения национальной безопасности, и антикризисная мера реагирования:







– И это не риск, а вызов возможностей. Очевидно, что экономическое развитие стран Азии приобретает новые качества, позволяющие говорить об этом регионе не только как о «мастерской мира», но и как о «потребителе мира». Именно эти условия заставляют нас все внимательнее посмотреть на этот регион. Полагаю, это совершенно оправданно – и важно не опоздать с этим движением.

При этом директор БИСИ заметил:

– Тема «поворота в Азию» – это не развод с Европой, не обида на Европу и не тема, связанная с санкциями или какими-то эмоциями Беларуси относительно той политической ситуации, которая сложилась на европейском направлении. Это прагматичный расчет. Причем расчет не столько сегодняшнего дня, а на перспективу.







Именно этому будет способствовать и созданная в БИСИ новая постоянно действующая дискуссионная тематическая экспертная платформа.

Организованный Белорусским институтом стратегических исследований международный экспертный семинар собрал за круглым столом и в удаленных студиях ведущих экспертов Госсекретариата Совета Безопасности, министерств иностранных дел и экономики, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, Банка развития, представителей бизнес-сообщества и сферы высшего образования. А также представителей крупнейших белорусских экспортеров в страны Азии и их представительств в Азиатском регионе.







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