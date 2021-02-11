Директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»: необходимо активнее осваивать китайский рынок

– В своем выступлении Президент страны подчеркнул, что нам необходимо активнее осваивать неисчерпаемый китайский рынок. И это действительно так. Китайский рынок большой и перспективный. Сейчас, когда пошла вторая волна пандемии коронавируса, мы видим замедление спроса на нашу продукцию на традиционном для нас российском рынке. Поэтому стараемся переориентироваться на азиатские страны, в том числе на Китай. То задание, которое нам доводилось в прошлом году по экспорту своих товаров в КНР, мы успешно выполнили. Теперь намерены нарастить поставки.Россия из года в год увеличивает производство своей молочной продукции. В прошлом году там получено на 1 миллион тонн молока больше, чем в 2019-м. Для сравнения: все сельхозпредприятия Беларуси за год направляют на переработку менее 7 миллионов тонн. Это означает, что лет примерно через пять Российская Федерация сама обеспечит свои потребности в молоке и введет существенные ограничения. Уже сейчас министр сельского хозяйства и продовольствия России ставит вопрос о пересмотре квот на ввоз молочной продукции из нашей республики. Поэтому нам необходимо заниматься диверсификацией рынков сбыта. Тем более что Китай и другие азиатские страны, где идет постоянный прирост населения, требуют все больше продуктов питания.Помимо сухого молока и мяса, вскоре планируем отправлять КНР и детское питание Волковысского ОАО «Беллакт» в металлических банках, как того требуют заказчики. Правда, предприятию придется закупить необходимое для этого оборудование. Китайские специалисты также должны приехать в Беларусь для сертификации самого продукта.