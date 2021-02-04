Вечером 2 февраля Крепак был задержан сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении взятки в размере 2525 рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, сообщает БЕЛТА.
– По имеющимся в распоряжении следствия данным, противоправная деятельность носила системный характер. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования, – сказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.
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Директор ОАО "ГУМ" Александр Крепак задержан по подозрению в коррупции
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ