Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов представил на Минской книжной выставке-ярмарке альбом, посвященный Витольду Бялыницкому-Бируле

признался, что уже много лет занимается исследованием творчества белорусского мастера, но каждый раз находит о нем все новые и новые факты.Один из самых любопытных фактов касается происхождения художника. Владимир Прокопцов выяснил, что Бялыницкий-Бируля был потомственным дворянином. Родовой герб обнаружили в архивах в Санкт-Петербурге:Помимо альбома о Бялыницком-Бируле, Владимир Прокопцов представил гостям выставки новые книги серии “Славутыя мастакі з Беларусі”. В прошлом году вышли издания, посвященные творчеству Петра Сергиевича, Лазаря Хидекеля, Владимира Садовского, Константина Хорошевича и Владимира Сулковского.Кроме того, заглянет гендиректор НХМ на выставку-ярмарку и в эту субботу, 20 февраля. В 12:00 на стенде издательства “Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки» пройдет презентация книги “Земля и небо Фердинанда Рущица”, подготовленная совместно с Национальным художественным музеем.