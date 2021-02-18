Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов представил на Минской книжной выставке-ярмарке альбом, посвященный Витольду Бялыницкому-Бируле

Красочное издание об одном из самых известных русских “передвижников”, тонком лирике Витольде Бялыницком-Бируле вышло в прошлом году в издательстве “Беларусь”. Это уже четвертая книга авторства Прокопцова, посвященная знаменитому художнику. Впервые читатели увидели ее осенью на Дне белорусской письменности в Белыничах, в окрестностях которого в 1872 году родился будущий известный пейзажист.
Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов признался, что уже много лет занимается исследованием творчества белорусского мастера, но каждый раз находит о нем все новые и новые факты.
– Первую рукопись о Бялыницком-Бируле я отдал в печать 8 лет назад. Книга дважды переиздавалась, интерес к ней был огромный. В 2018-м в издательстве “Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки” вышла моя вторая работа о художнике под названием “Вновь зацвела весна”. Годом позже при поддержке Союзного государства свет увидела третья книга “Я ходил по родной белорусской земле. Я был счастлив…”. И наконец я презентовал четвертый альбом. В него вошли не только новые факты о нашем выдающемся мастере лирического пейзажа, но и репродукции картин.
Один из самых любопытных фактов касается происхождения художника. Владимир Прокопцов выяснил, что Бялыницкий-Бируля был потомственным дворянином. Родовой герб обнаружили в архивах в Санкт-Петербурге:
– Более того, также были найдены записи о его браке с первой женой Ольгой Сувировой. В метрике о браке четко указано, что в московской Николаевской церкви при Московской духовной семинарии 24 января 1896 года венчались ученик Московского училища живописи, ваяния и зодчества, дворянин Могилевской губернии Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля, католик, 24 лет от роду, и дочь московского 2-й гильдии купца Иоанна Сувирова девица Ольга Сувирова, православная, 25 лет от роду. Венчал их священник Василий Рождественский. Есть также и документы о рождении у пары дочери Любы в 1903 году, в метрике она обозначена как «дочь потомственных дворян Могилевской губернии». В советские годы художник, разумеется, был вынужден скрывать свое непролетарское происхождение.
Помимо альбома о Бялыницком-Бируле, Владимир Прокопцов представил гостям выставки новые книги серии “Славутыя мастакі з Беларусі”. В прошлом году вышли издания, посвященные творчеству Петра Сергиевича, Лазаря Хидекеля, Владимира Садовского, Константина Хорошевича и Владимира Сулковского.
Кроме того, заглянет гендиректор НХМ на выставку-ярмарку и в эту субботу, 20 февраля. В 12:00 на стенде издательства “Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки» пройдет презентация книги “Земля и небо Фердинанда Рущица”, подготовленная совместно с Национальным художественным музеем.
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Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов представил на Минской книжной выставке-ярмарке альбом, посвященный Витольду Бялыницкому-Бируле
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Фото: Александр КУШНЕР