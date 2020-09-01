Директор минской СШ № 52 рассказала об этом современном образовательном центре

В открытой сегодня в столичном микрорайоне Каменная Горка –3 грандиозной школе-новостройке № 52 смогут учиться не только сами школьники, но и преподающие им молодые специалисты. Об этом после торжественной церемонии открытия школы рассказала журналистам ее директор Оксана Цуран.



Руководитель грандиозной школы, распахнувшей сегодня свои двери для 2 тысяч детей (при проектной вместимости 1020), отметила, что новое учреждение – это современный образовательный центр:



– И мы рады, что такие проекты уже стали традиционными для нашей страны. Но в нашей школе есть свои изюминки. Так, например, мы сразу открываем дополнительный профильный класс подготовки МЧС. Мы провели опрос и предложили ребятам углубленно изучать физику, математику и заниматься спортом. Получился целый класс, ребята уже сегодня приступили к занятиям.



Также в школе № 52 открылся STEM-центр:



– Это центр информационных технологий, предусматривающий занятия по лего-конструированию и робототехнике. Мы стремимся, чтобы наши ребята отвлеклись от мобильных телефонов, чтобы они занимались полезным трудом.



Также Оксана Цуран обратила внимание на спортивную базу новой школы:



– Она просто шикарная. Бассейн с большой и малой чашами, просторный спортивный и малый гимнастический залы, два тренажерных зала, оснащенные полным комплектом силовых тренажеров для развития всех групп мышц. У нас есть кинозал, конференц-зал, просторные холлы для тематических занятий. Коллектив педагогов сформирован уже на 99%, причем коллектив у нас уникальный: есть как очень опытные педагоги, так и 7 молодых специалистов. И уже с сентября у нас начнет функционировать Школа молодого специалиста, где педагоги с опытом, с большим педагогическим багажом смогут делиться своими знаниями со своими молодыми коллегами.



А имеющиеся в новой школе бассейны и тренажерные залы в вечернее время смогут посещать и жители густонаселенного столичного жилмассива: школа позиционирует себя как социокультурный центр.