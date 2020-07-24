- Беларусь взяла курс на построение IT-страны и твердо ему следует. Благодаря Декрету №8 «О развитии цифровой экономики» возможности для работы получили небольшие IT-компании. Заметно расширился перечень видов деятельности, дающих основание стать резидентом ПВТ. Это отличный шанс, например, для тех, кто, как и наша компания, занимается медицинскими разработками. Став резидентом Парка высоких технологий, мы ощутили реальную поддержку, смогли привлечь в свой проект – мы создаем систему, которая даст возможность миллионам людей контролировать состояние легких, - высококвалифицированных специалистов. Радует, что сегодня в нем принимают участие много белорусских врачей и инженеров. Все наши дальнейшие планы связаны с Беларусью. Здесь активно развивается IT-сфера и созданы отличные условия для работы, каких, пожалуй, нет ни в одной другой стране.
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Директор IT-компании Максим Зябко: «Став резидентом Парка высоких технологий, мы ощутили реальную поддержку»
Директор компании-резидента ПВТ ООО «Хэлси Нэтворкс», сооснователь проекта Lung passport Максим Зябко сказал в интервью sb.by:
- Беларусь взяла курс на построение IT-страны и твердо ему следует. Благодаря Декрету №8 «О развитии цифровой экономики» возможности для работы получили небольшие IT-компании. Заметно расширился перечень видов деятельности, дающих основание стать резидентом ПВТ. Это отличный шанс, например, для тех, кто, как и наша компания, занимается медицинскими разработками. Став резидентом Парка высоких технологий, мы ощутили реальную поддержку, смогли привлечь в свой проект – мы создаем систему, которая даст возможность миллионам людей контролировать состояние легких, - высококвалифицированных специалистов. Радует, что сегодня в нем принимают участие много белорусских врачей и инженеров. Все наши дальнейшие планы связаны с Беларусью. Здесь активно развивается IT-сфера и созданы отличные условия для работы, каких, пожалуй, нет ни в одной другой стране.
- Беларусь взяла курс на построение IT-страны и твердо ему следует. Благодаря Декрету №8 «О развитии цифровой экономики» возможности для работы получили небольшие IT-компании. Заметно расширился перечень видов деятельности, дающих основание стать резидентом ПВТ. Это отличный шанс, например, для тех, кто, как и наша компания, занимается медицинскими разработками. Став резидентом Парка высоких технологий, мы ощутили реальную поддержку, смогли привлечь в свой проект – мы создаем систему, которая даст возможность миллионам людей контролировать состояние легких, - высококвалифицированных специалистов. Радует, что сегодня в нем принимают участие много белорусских врачей и инженеров. Все наши дальнейшие планы связаны с Беларусью. Здесь активно развивается IT-сфера и созданы отличные условия для работы, каких, пожалуй, нет ни в одной другой стране.
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