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  2. Директор Дворца Республики: пандемия повлияла на гастрольный рынок

Директор Дворца Республики: пандемия повлияла на гастрольный рынок

Так высказался директор Дворца Республики Максим Приходовский в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1». 


– Однозначно пандемия очень сильно повлияла на гастрольную деятельность. В первую очередь на выезд самих [белорусских] артистов, а  во вторую  – на логистику. Сегодня практически вся Европа не проводит концертно-зрелищные мероприятия. Хотя в Вене наблюдаются послабления этих правил, в то время как в Берлине их действие сохраняется, – пояснил он. 

По словам руководителя, артисты из Беларуси и России сейчас не имеют возможности поехать выступать в Австрию. А вот немецким исполнителям это разрешено. 

– Артист ради одного концерта сейчас не поедет, – добавил он. 

Фото из архива БЕЛТА
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