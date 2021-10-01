Директор Дворца Республики: пандемия повлияла на гастрольный рынок

Так высказался директор Дворца Республики Максим Приходовский в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1».
– Однозначно пандемия очень сильно повлияла на гастрольную деятельность. В первую очередь на выезд самих [белорусских] артистов, а во вторую – на логистику. Сегодня практически вся Европа не проводит концертно-зрелищные мероприятия. Хотя в Вене наблюдаются послабления этих правил, в то время как в Берлине их действие сохраняется, – пояснил он.
По словам руководителя, артисты из Беларуси и России сейчас не имеют возможности поехать выступать в Австрию. А вот немецким исполнителям это разрешено.
– Артист ради одного концерта сейчас не поедет, – добавил он.
Фото из архива БЕЛТА