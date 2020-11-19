Соответствующее назначение сделал сегодня Александр Лукашенко. Андрей Равков, который до сентября 2020 года работал Государственным секретарем Совета Безопасности, назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Азербайджане.
Азербайджан – это традиционно дружественная нам страна, напомнил журналистам вновь назначенный посол:
– Азербайджанская республика является добытчиком энергоносителей, у нее возможность финансировать проекты, в том числе совместные. Не придется приехать на голое место, потому что решение вопросов экономического сотрудничества и развития постоянно движется вперед.
По словам Андрея Равкова, Президент поставил послу задачу расширять и совершенствовать сотрудничество в сфере экономики, чтобы иметь максимальный эффект, в частности в экспорте белорусской продукции в Азербайджан.
Фото: БЕЛТА
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Дипмиссию Беларуси в Азербайджане возглавил Андрей Равков
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