Дипломаты актуализируют списки белорусов в Индии, Шри-Ланке, Непале, Бангладеш, на Мальдивах

Белорусские дипломаты актуализируют списки белорусов, находящихся в Индии, Шри-Ланке, Непале, Бангладеш, на Мальдивах, чтобы помочь им вернуться на родину, пишет БЕЛТА.
Фото: pixabay.com
"В настоящее время посольством актуализируется список граждан Республики Беларусь, находящихся в Индии, Шри-Ланке, Непале, Бангладеш, на Мальдивах. В этой связи просьба оперативно предоставить/дополнить информацию координаторам посольства с указанием ФИО (на двух языках), даты рождения, гражданства (Беларусь, вид на жительство, иное), даты завершения срока действия визы, даты прибытия в Индию, названия авиакомпании, местонахождения в стране пребывания, даты и пункта убытия, названия авиакомпании, а также контактных данных (телефон, электронная почта) и названия туроператора", — проинформировали в посольстве Беларуси в Индии.
Граждан, находящихся в индийском штате Гоа, просят направлять данные на WhatsАpp, номер +918527415859, в других штатах Индии — india@mfa.gov.by.
Тем, кто находится в Шри-Ланке, данные нужно отправлять на почту bellanka@gmail.com, на Мальдивах, в Непале и Бангладеш — india@mfa.gov.by.
Посольство обращает внимание, что российская авиакомпания "Аэрофлот" для эвакуации граждан с Мальдив организует регулярные чартерные рейсы Мале — Москва. По вопросам регистрации на них необходимо позвонить в колл-центр авиакомпании. Для полета на рейсах "Аэрофлота" из Мале необходимо иметь на руках билет Москва — Минск.
Первого апреля в 5.50 "Аэрофлот" организует из Дели в Москву специальный рейс SU0571 для своих пассажиров. Пассажиры "Аэрофлота" с билетами на рейсы Дели — Москва смогут перебронировать их на рейс SU0571 на сайте "Аэрофлота", а также по телефону горячей линии 000 800 100 8924 (из Индии) или 8 800 444 5555 (Российская Федерация).
Кроме того, 3 апреля есть возможность вылета из Шри-Ланки по маршруту Коломбо — Доха (Катар) — Хельсинки — Минск. В настоящее время транзит из Хельсинки в Минск продолжает работать.
"В случае если вам предложат оформить ваучер, настоятельно требуйте у представителей авиакомпании Qatar Airways перезачета билетов с истекшей датой", — рекомендуют белорусские дипломаты.
В посольстве также советуют в связи с ужесточением ограничительных мер в Индии и других странах региона, а также государствах возможного транзита принять необходимые меры для обеспечения своей безопасности и охраны здоровья в соответствии с рекомендациями и решениями страны пребывания.
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Дипломаты актуализируют списки белорусов в Индии, Шри-Ланке, Непале, Бангладеш, на Мальдивах
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