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Дима Билан рассказал о планах уехать в Африку

Популярный российский певец Дима Билан в интервью «МК.ru» поделился намерением увидеть Африку. Деталей планируемой поездки артист пока не раскрывал.


«Дело в том, что в Москве у меня не получается писать музыку, а если уезжаю, то пишется очень хорошо», – объяснил свое стремление путешествовать Билан.

Он также выразил надежду, что Африка – это «именно тот континент, который подскажет какой-то внутренний ритм».

Фото: РИА Новости
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