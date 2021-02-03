Популярный российский певец Дима Билан в интервью «МК.ru» поделился намерением увидеть Африку. Деталей планируемой поездки артист пока не раскрывал.
«Дело в том, что в Москве у меня не получается писать музыку, а если уезжаю, то пишется очень хорошо», – объяснил свое стремление путешествовать Билан.
Он также выразил надежду, что Африка – это «именно тот континент, который подскажет какой-то внутренний ритм».
Фото: РИА Новости
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Дима Билан рассказал о планах уехать в Африку
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