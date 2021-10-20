Диетолог развеяла популярные мифы о пользе воды

Специалист опровергла теорию о том, что человеку необходимо выпивать два литра воды в день:Диетолог отметила, что жидкость – это не только вода:, – подчеркнула медик.Альбина Комиссарова также опровергла миф о том, что вода, которую пьют утром, пробуждает метаболизм, ощелачивает и помогает худеть:О связи похудения и потребления холодной и теплой воды есть лишь одно исследование, которое показало, что люди, выпившие на 0,5 литра воды больше, чем раньше, потеряли лишь пару десятков дополнительных калорий, отметила специалист., – добавила Альбина Комиссарова.Диетолог также дала совет тем, что хочет начать пить много воды и при этом не мучить себя: