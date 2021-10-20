Диетолог развеяла популярные мифы о пользе воды

Вода является важнейшей составной частью нашего организма, ее нехватка приводит к нарушению естественных процессов жизнедеятельности и сбоям в работе отдельных органов, однако о пользе этой жидкости слагают много мифов. Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, сколько на самом деле необходимо выпить воды и как она связана с похудением.
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Специалист опровергла теорию о том, что человеку необходимо выпивать два литра воды в день:
– Этот миф очень старый и изживший себя. Пить необходимо столько, сколько вам хочется, также следите за цветом мочи: слишком темная – пейте больше. Дети и пожилые – та категория, которым необходимо пить воду чаще.
Диетолог отметила, что жидкость – это не только вода:
– Не все знают, что организму необходима не именно питьевая вода, а жидкость в целом. Вода из еды, кофе, чай, морсы, лимонады – все это восполняет норму жидкости. Рекомендация отдавать предпочтение чистой воде существует потому, что она не содержит калорий и сахара, а не потому, что остальное не усваивается, – подчеркнула медик.
Альбина Комиссарова также опровергла миф о том, что вода, которую пьют утром, пробуждает метаболизм, ощелачивает и помогает худеть:
– Вода утром – это просто вода. Единственная ее польза – увеличение потребления жидкости в целом. Это хорошая привычка, но не надо на неее возлагать много надежд.
О связи похудения и потребления холодной и теплой воды есть лишь одно исследование, которое показало, что люди, выпившие на 0,5 литра воды больше, чем раньше, потеряли лишь пару десятков дополнительных калорий, отметила специалист.
– Результат есть, но не сильно значимый. Однако, если вы часто употребляли сладкие напитки, а потом перешли на чистую питьевую воду, вы похудеете, – добавила Альбина Комиссарова.
Диетолог также дала совет тем, что хочет начать пить много воды и при этом не мучить себя:
– Попробуйте пить ароматизированную воду, добавляя в нее мяту или лимон. Также возьмите за привычку носить ее с собой.