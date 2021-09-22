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  2. Диетолог развеял популярный миф о майонезе

Диетолог развеял популярный миф о майонезе

Один из самых популярных российских диетологов Алексей Ковальков посчитал критику майонеза необоснованной. Об этом он заявил во время интервью журналистке Лауре Джугелия. 


– Всех запугали. В его составе – здоровые продукты: масло (оливковое либо подсолнечное), яйца, горчица. Наличие сахара пугает, но его там совсем немного. И домашний продукт изготавливается в течение 5–7 секунд. Что в нем страшного? – задался вопросом специалист. 

Он пояснил: жирность майонеза примерно на 20% меньше, чем у оливкового масла. 

Диетолог не считает вредным популярный салат "Цезарь", заправленный майонезом или соусом на его основе. 

Алексей Ковальков  российский диетолог, доктор медицинских наук, профессор, автор нескольких книг и методик похудения. Он входит в шестерку самых востребованных московских диетологов по версии журнала Forbes. 

Фото: pixabay.com
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