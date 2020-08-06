Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.88
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Диетолог рассказала, какое масло не стоит использовать для жарки

Диетолог рассказала, какое масло не стоит использовать для жарки

Жарить продукты лучше всего на сухой сковороде или на гриле. Однако многие люди предпочитают делать это на масле.


Однозначно не лучшим выбором будет сливочное масло, рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Если в свежем виде, по словам диетолога, оно безопасно в разумных количествах, то при жарке может быть опасно, передает РИА Новости.


Сливочное масло уже реабилитировали с точки зрения влияния на холестериновый обмен. А вот для жарки сливочное масло лучше не использовать.

При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые могут стать причиной онкологии, предупреждает диетолог.

Для жарки можно использовать сало, которое тоже не имеет отрицательного влияния на холестериновый обмен, но и это – не лучший выбор.

«Его можно использовать для приготовления блюд, но при длительном использовании и высоких температурах будет очень высокая калорийность, и, соответственно, возможно появление тех же свободных радикалов. Хотя и в меньшей степени, чем в сливочном масле», - отметила специалист.

Лучше выбирать для жарки оливковое масло. Это, по словам эксперта, единственное масло, которое не дает образования свободных радикалов при высоких температурах.


ФОТО: pixabay


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Диетолог рассказала, какое масло не стоит использовать для жарки
За два дня досрочного голосования явка составила 12,75%
Хлеборобы Минщины взяли первый миллион
В Мумбаи за сутки выпало рекордное за полвека количество осадков
Стала известна дата президентских выборов в Таджикистане
К системе "Электронный рецепт" подключены 599 учреждений здравоохранения
Гендиректор «Белэнерго» — об интеграции Белорусской АЭС в энергосистему страны и перспективах развития энергетического комплекса
В поместье Трампа проникли подростки с автоматом Калашникова
Очередная неделя белорусской кухни в Минске будет посвящена встрече осени
Семейный экипаж-тысячник и айтишница — помощник комбайнера: мы понаблюдали за уборкой урожая в Копыльском районе
мнение
Игорь ГОНЧАРУК
В расчете на дурака?
Мир и Жодино, Брест и Орша: откуда родом спортсмены, заявившие о себе на чемпионатах страны по легкой атлетике и гребле на байдарках и каноэ
Скейт-парк может появиться в Заводском районе Минска
В Турции опровергли утверждения о вспышке коронавируса на курортах
"Во власти должен быть человек,имеющий политический вес и опыт": узнали соображения избирателей при досрочном голосовании
"Интер" переиграл "Хетафе" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
В Сморгонском районе во время работы в поле загорелся комбайн
Школьные базары будут работать на Могилевщине на протяжении всего августа
Андрей Зубков: «Белорусская торговля ни в чем не уступает европейским сетям»
«Манчестер Юнайтед» обыграл ЛАСК и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
В этом году у всех десятиклассников будут новые учебники: мы побывали на полиграфкомбинате и увидели, как они печатаются
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Компромисс
На пожаре в гродненской пятиэтажке погибла женщина
Наши корреспонденты посчитали рекорды нынешней страды
США объявили награду в $ 10 млн за информацию о тех, кто вмешивается в американские выборы
Минутой молчания почтили в Японии память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Предприятия Витебской области начали массовую отгрузку зерна в счет госзаказа
Интервью с Президентом, проходные баллы в вузы и желтый мангуст из зоопарка. Главное за среду
В степи Хулун-Буир ждут больше туристов
Стало известно, когда Google отключит Play Music
Новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 3080 Ti представят 17 сентября
Гороскоп на 7 августа
мнение
Елена КЛИМОВИЧ
Деревню на жительство!
Samsung представила новые смартфоны, планшет, смарт-часы и наушники
На контроле Президента. Местные дороги
В Гродно следователи выясняют обстоятельства запутанного убийства
Китай планирует запустить еще два метеорологических спутника в 2021 году
На базе Instagram запускается сервис, похожий на TikTok
Ученые обнаружили в Антарктике 11 ранее неизвестных колоний императорских пингвинов
За космическим мусором на орбите Земли научились следить не только в темноте
Xiaomi представила доступный электровелосипед с запасом хода 40 км
В порту Бейрута после взрыва затонул 121-метровый лайнер
В ОАО "Агро-сад Рассвет" Брестского района первыми на Брестчине отпраздновали "Дажынкі"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ах, обмануть меня нетрудно
Фотофакт: бизнес-центр «Футурис» в Минске окрасился в цвета флага Ливана
Донецкий «Шахтер» вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Мероприятия на пять тысяч человек разрешат во Франции со следующей недели
Авторы
СКАНИРУЙТЕ