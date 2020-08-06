Диетолог рассказала, какое масло не стоит использовать для жарки

Жарить продукты лучше всего на сухой сковороде или на гриле. Однако многие люди предпочитают делать это на масле.





Однозначно не лучшим выбором будет сливочное масло, рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Если в свежем виде, по словам диетолога, оно безопасно в разумных количествах, то при жарке может быть опасно, передает РИА Новости.





Сливочное масло уже реабилитировали с точки зрения влияния на холестериновый обмен. А вот для жарки сливочное масло лучше не использовать.

При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые могут стать причиной онкологии, предупреждает диетолог.

Для жарки можно использовать сало, которое тоже не имеет отрицательного влияния на холестериновый обмен, но и это – не лучший выбор.

«Его можно использовать для приготовления блюд, но при длительном использовании и высоких температурах будет очень высокая калорийность, и, соответственно, возможно появление тех же свободных радикалов. Хотя и в меньшей степени, чем в сливочном масле», - отметила специалист.

Лучше выбирать для жарки оливковое масло. Это, по словам эксперта, единственное масло, которое не дает образования свободных радикалов при высоких температурах.





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