Диетолог рассказала, зачем нужно есть яблоки

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По словам специалиста, яблоки богаты витамином С и являются отличным средством в профилактике развития онкологических заболеваний., – подчеркнула врач.Яблоки также богаты клетчаткой, которая необходима для нормальной работы кишечника. Кроме того, этот фрукт содержит большое количество железа, однако диетолог предупредила, что лучше всего этот элемент усваивается при употреблении мяса, но для тех, кто его не ест, яблоко – хорошая альтернатива.Специалист отметила, что люди, страдающие от лишнего веса, а также с показателем инсулинорезистентности могут есть не очень сладкие яблоки, так как их употребление не окажет сильной нагрузки на поджелудочную железу из-за небольшого количества фруктозы.