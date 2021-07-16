В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" диетолог Светлана Кашицкая объяснила, вредно ли на самом деле пить воду во время еды.
Специалист сообщила, что в настоящее время врачи не пришли к единому мнению по поводу употребления воды во время приема пищи. Одни рекомендуют запивать еду жидкостью, вторые категорически запрещают это делать. Светлана Кашицкая относит себя к первой группе медиков, поскольку считает, что вода во время приема пищи доставляет только пользу.
– Вода, выпитая до еды, принесет только пользу, особенно если она комнатной температуры, – отметила диетолог и добавила, что людям без заболеваний желудочно-кишечного тракта можно добавить в жидкость несколько капель лимонного сока. Благодаря этому произойдет ощелачивание организма.
– Во время еды пить также можно, – сообщила Светлана Кашицкая. Специалист отметила, что жидкость, попадая в пищевой комок, делает его не таким твердым.
Вместе с тем диетолог посоветовала во время приема пищи выпивать не больше стакана воды. Употреблять жидкость нужно каждые 4–5 минут.
– А вот в конце приема пищи я бы не рекомендовала запивать еду. Жидкость не нужно употреблять в течение следующих 20 минут, а лучше часа, – резюмировала Светлана Кашицкая.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
654
Диетолог рассказала, опасно ли пить воду во время еды
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter