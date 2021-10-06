Диетолог рассказал о ягодах, нормализующих артериальное давление

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что некоторые ягоды могут быть хорошим помощником для нормализации артериального давления. Подробнее о них медик рассказал в эфире программы "О самом главном".
По словам специалиста, нормализовать давление можно с помощью калины, а собирать ягоды лучше после первых заморозков.
– Калина обладает слабым мочегонным действием, благодаря чему происходит мобилизация избыточной жидкости из сосудов. За счет этого снижается объем циркулирующей крови, а также артериальное давление. Калина при регулярном и ежедневном применении поддерживает в сосудах нормальное количество жидкости, – объяснил Михаил Гинзбург.
Кроме того, врач посоветовал употреблять при повышенном давлении боярышник. При этом важно, чтобы ягоды не были собраны с кустарников, произрастающих вблизи дорог.
– Боярышник снижает артериальное давление за счет целого ряда факторов, в том числе благодаря калию и магнию. Первый микроэлемент противостоит натрию и способствует выведению лишней жидкости,<...> а второй гармонизирует деятельность центральной нервной системы. Все-таки один из факторов, способствующих повышению артериального давления, – это постоянные стрессы.<...> Магний же нас расслабляет, делает более позитивными, – обратил внимание диетолог.
Вместе с тем, по его словам, боярышник – это кладезь противовоспалительных компонентов, которые улучшают липидный обмен в организме и замедляют развитие атеросклероза.
– На самом деле немало клинических исследований было проведено на людях и животных, которые показали, что экстракт боярышника способен снизить артериальное давление, причем и систолическое, и диастолическое, при ежедневном употреблении в течение двух-трех месяцев, – дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Следующей в перечне полезных для нормализации артериального давления ягод оказалась черноплодная рябина. Ее можно засушить при низкой температуре в духовке, сушилке или микроволновке.
– В ягодах есть витамин В3 – так называемый ниацин, который чрезвычайно важен для улучшения микроциркуляции и для обратного развития атеросклероза, – отметил Михаил Гинзбург.
Сергей Агапкин добавил, что для нормализации давления достаточно съесть одну горсть черноплодной рябины.
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