Диетолог рассказала о пользе перловки

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, почему нужно есть перловку. Ее слова приводит РИА Новости.
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Так, по словам медика, в этой крупе содержится много фосфора, который необходим для сердечно-сосудистой системы, зубной эмали и скелетной ткани. В перловке также есть калий, кальций, железо, аминокислота лизин, которая стимулирует выработку коллагена.
– Перловка – это диетический продукт, в котором мало жиров – 1,1 грамма на 100 граммов. Немаловажным фактором является то, что для употребления этой крупы практически нет противопоказаний. Единственное исключение – непереносимость глютена, который содержится в перловке, – подчеркнула диетолог.
Кораблева предупредила, что крупа провоцирует газообразование, поэтому лучше не переедать. По этой причине перловку стоит исключить из рациона детям до трех лет.
– Для комфортного усвоения перловку следует готовить не менее 50 минут, и лучше, если вы предварительно замочите крупу на ночь, – дала рекомендации специалист.