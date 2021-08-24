Диетолог рассказала о пользе перловки

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Так, по словам медика, в этой крупе содержится много фосфора, который необходим для сердечно-сосудистой системы, зубной эмали и скелетной ткани. В перловке также есть калий, кальций, железо, аминокислота лизин, которая стимулирует выработку коллагена.– подчеркнула диетолог.Кораблева предупредила, что крупа провоцирует газообразование, поэтому лучше не переедать. По этой причине перловку стоит исключить из рациона детям до трех лет., – дала рекомендации специалист.