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  2. Диетолог рассказала, как регулярное употребление изюма может помочь сердцу и сосудам

Диетолог рассказала, как регулярное употребление изюма может помочь сердцу и сосудам

Диетолог Анна Мелехина посоветовала включить изюм в повседневный рацион и объяснила, какими полезными свойствами обладает этот сухофрукт, пишет РИА Новости.


Специалист подчеркнула, что в день изюма человеку нужно совсем немного: 25 граммов (это примерно 1/4 чашки).

«Изюм содержит флавоноиды, которые могут оказывать антиоксидантное действие, снижать уровень плохого холестерина, расслаблять кровеносные сосуды и снижать риск ишемической болезни сердца», – перечислила Анна Мелехина. Она также добавила, что красные сорта винограда содержат больше антиоксидантов, чем белые. 

При этом врач предупредила: в больших количествах изюм, наоборот, может навредить, вызвав диарею, тошноту или рвоту. 

Фото: pixabay.com
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