Диетолог рассказала, как регулярное употребление изюма может помочь сердцу и сосудам

Диетолог Анна Мелехина посоветовала включить изюм в повседневный рацион и объяснила, какими полезными свойствами обладает этот сухофрукт, пишет РИА Новости.
Специалист подчеркнула, что в день изюма человеку нужно совсем немного: 25 граммов (это примерно 1/4 чашки).
«Изюм содержит флавоноиды, которые могут оказывать антиоксидантное действие, снижать уровень плохого холестерина, расслаблять кровеносные сосуды и снижать риск ишемической болезни сердца», – перечислила Анна Мелехина. Она также добавила, что красные сорта винограда содержат больше антиоксидантов, чем белые.
При этом врач предупредила: в больших количествах изюм, наоборот, может навредить, вызвав диарею, тошноту или рвоту.
Фото: pixabay.com