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Диетолог рассказала, как питаться в осеннее время года

Диетолог и нутрициолог Надежда Шарк дала рекомендации по питанию осенью. 

Фото: pixabay.com

– Осенью особенно важно обратить внимание на питание. Это лучшее время года для очищения печени, жёлчного пузыря, крови, – отмечает специалист. 

По словам диетолога, осенью лучше отказаться от жирного мяса и соленой рыбы. Если сложно, то нужно хотя бы сократить их употребление в 2–3 раза. 

Для профилактических антипаразитарных очищений хорошо подойдут тройчатка, пижма и полынь, рекомендует Надежда Шарк. 

– Из масел отдайте предпочтение оливковому, кукурузному, топленому и сливочному, – рассказывает диетолог. 

Специалист также рекомендует активно есть сезонные овощи, а также овощные супы и оладьи. 

– Добавляйте в блюда много зелени, даже в котлеты. Старайтесь сократить потребление мучных и калорийных продуктов, – отметила Надежда Шарк.  

Из напитков диетолог рекомендует выбирать белый и зеленый чай, матчу, воду и напиток с алоэ. Для тех, кто хочет улучшить желчеотток, будут полезны компот, цикорий и кофе.

– В это время года к блюдам хорошо подойдут такие специи, как фенхель, кардамон, куркума, семена укропа, анис и гвоздика, – подчеркнула специалист.
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