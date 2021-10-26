Диетолог рассказала, как питаться в осеннее время года

– отмечает специалист.По словам диетолога, осенью лучше отказаться от жирного мяса и соленой рыбы. Если сложно, то нужно хотя бы сократить их употребление в 2–3 раза.Для профилактических антипаразитарных очищений хорошо подойдут тройчатка, пижма и полынь, рекомендует Надежда Шарк., – рассказывает диетолог.Специалист также рекомендует активно есть сезонные овощи, а также овощные супы и оладьи., – отметила Надежда Шарк.Из напитков диетолог рекомендует выбирать белый и зеленый чай, матчу, воду и напиток с алоэ. Для тех, кто хочет улучшить желчеотток, будут полезны компот, цикорий и кофе., – подчеркнула специалист.