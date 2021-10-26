Диетолог рассказала, как питаться в осеннее время года

Диетолог и нутрициолог Надежда Шарк дала рекомендации по питанию осенью.
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– Осенью особенно важно обратить внимание на питание. Это лучшее время года для очищения печени, жёлчного пузыря, крови, – отмечает специалист.
По словам диетолога, осенью лучше отказаться от жирного мяса и соленой рыбы. Если сложно, то нужно хотя бы сократить их употребление в 2–3 раза.
Для профилактических антипаразитарных очищений хорошо подойдут тройчатка, пижма и полынь, рекомендует Надежда Шарк.
– Из масел отдайте предпочтение оливковому, кукурузному, топленому и сливочному, – рассказывает диетолог.
Специалист также рекомендует активно есть сезонные овощи, а также овощные супы и оладьи.
– Добавляйте в блюда много зелени, даже в котлеты. Старайтесь сократить потребление мучных и калорийных продуктов, – отметила Надежда Шарк.
Из напитков диетолог рекомендует выбирать белый и зеленый чай, матчу, воду и напиток с алоэ. Для тех, кто хочет улучшить желчеотток, будут полезны компот, цикорий и кофе.
– В это время года к блюдам хорошо подойдут такие специи, как фенхель, кардамон, куркума, семена укропа, анис и гвоздика, – подчеркнула специалист.