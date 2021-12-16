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Диетолог рассказала, как отличить опасные сухофрукты от полезных

Понять, вреден ли сухофрукт, можно по его внешнему виду. На какие признаки стоит обратить внимание, рассказала диетолог Светлана Панченко, слова которой передает РИА Новости.


По словам эксперта, важно присмотреться к тому, насколько блестит сухофрукт: «Внешний вид должен вам подсказать, как именно высушен и обработан сухофрукт. Если он блестящий и очень мягкий, скорее всего, для обработки использовался жир или глицерин. Например, глянцевость финикам придает вымачивание в сахарном сиропе». Также, как отметила Светлана Панченко, «большинство сухофруктов подвергается обработке диоксидом серы для более длительного хранения и защиты от паразитов».

Поэтому диетолог рекомендует покупать сухофрукты, которые не блестят. Правда, есть и другие внешние признаки того, что продукт полезен, а не опасен. Например, у него должны быть непотрескавшаяся кожица и нормальный запах. 

Еще один совет от специалиста – брать сухофрукты с косточкой, а орехи – в скорлупе.

Фото: pixabay.com
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