Диетолог рассказала, как без труда отказаться от сладкого

По словам специалиста, любовь к сладкому – это не зависимость и не болезнь, а привычка, у которой всегда есть причины.– сказала диетолог.Также Альбина Комиссарова дала совет не покупать сладкое домой регулярно:Диетолог рекомендует заменять продукты:Также специалист рекомендует изучать состав продуктов, ведь иногда можно и не знать, сколько сахара мы потребляем на самом деле и где именно он содержится:Альбина Комиссарова отмечает, что не следует делать в голове установку на запрет сладкого:Кроме того, диетолог не рекомендует «заедать» эмоции.– отметила Альбина Комиссарова.