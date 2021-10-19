Диетолог рассказала, как без труда отказаться от сладкого

Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, как преодолеть тягу к сладкому.
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По словам специалиста, любовь к сладкому – это не зависимость и не болезнь, а привычка, у которой всегда есть причины.
– Не убирайте сахар сразу полностью из жизни, это будет трудно. Для начала уберите сладкие напитки. А из еды употребляйте 1 раз в день что-то одно, к примеру, один кусок торта, – сказала диетолог.
Также Альбина Комиссарова дала совет не покупать сладкое домой регулярно:
– Конечно, не факт, что вы не пойдете в магазин возле дома, но соблазнов все же меньше.
Диетолог рекомендует заменять продукты:
– К примеру, покупные мюсли с большим количеством сахара в составе –на домашнюю гранолу. К чаю нарезайте тонкими ломтиками зеленое яблоко, а не берите пачку печенья. Сначала будет непросто, но вы быстро привыкнете и значительно сократите потребление сахара.
Также специалист рекомендует изучать состав продуктов, ведь иногда можно и не знать, сколько сахара мы потребляем на самом деле и где именно он содержится:
– Сахар есть в хлебе, соусах, а также в абсолютно не сладких с виду мюсли и так далее. Если начнете контролировать его количество – уже будут первые результаты. А лучше готовьте сами. Сделайте сырники или пирог, где вы сами кладете сахар.
Альбина Комиссарова отмечает, что не следует делать в голове установку на запрет сладкого:
– Увы, современный модный мир диктует нам полный отказ от сахара. Чувство вины заставляет нас ограничивать его полностью, затем срыв, снова ограничение и так до бесконечности. Пусть лучше будет 1 конфета каждый день, чем плитка сразу раз в неделю.
Кроме того, диетолог не рекомендует «заедать» эмоции.
– Последите за своим настроением и поймите, когда именно вы употребляете сладости: когда злитесь, грустите или радуетесь? Это непросто, однако таким образом вы будете учиться получать эмоции не из еды, – отметила Альбина Комиссарова.