Лучший вариант утолить жажду под палящим летним солнцем – это, конечно, выпить обыкновенной воды. А вот от чего в такую погоду лучше отказаться, рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский, пишет РИА Новости.
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Правило простое: минимум сладкого. То есть, советует эксперт, лучше отказаться от сладкого кваса, газировки и пакетированных соков.
Так это что же, одну воду пить? Кому-то такой вариант может показаться скучным. Андрей Бобровский предлагает лайфхак для придания воде интересного вкуса: в стакан с ней можно добавить ломтик апельсина, лимона или любого другого фрукта. От себя также посоветуем обратить внимание на мяту – она придаст воде дополнительный освежающий эффект.
Фото: pixabay.com
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Диетолог рассказал, от каких напитков лучше отказаться в жару
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