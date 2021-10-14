Диетолог рассказал об уникальных свойствах имбиря

Имбирь является продуктом долголетия, обладает противовоспалительным эффектом и препятствует набору веса. Об этих и других уникальных свойствах пряности в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
– Имбирь является одним из продуктов долголетия, он обладает противовоспалительным эффектом и эффектом очищения клеток, – сообщил диетолог.
Кроме того, пряность препятствует набору веса.
– Имбирь стимулирует выработку энергии, повышает адреналин и снижает аппетит, – добавил Михаил Гинзбург.
– Также регулярное употребление имбиря может примерно на десять процентов увеличить скорость обмена веществ, а это означает дефицит 200 килокалорий, – дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Наряду с этим имбирь защищает клетки иммунной системы от повреждающего действия вируса и стимулирует образование коллагена, а также затрудняет его деградацию, благодаря чему замедляется старение кожи.
– Если на влажную кожу нанести порошок сухого имбиря, то он вызовет эффект резкого расширения кровеносных сосудов и приведет к улучшению кровоснабжения и питания дермы, – подчеркнул Сергей Агапкин.
Одним из уникальных свойств имбиря также является ускорение заживления кожи. Но и это еще не все. Ученые уверяют, что регулярное употребление этой пряности способствует уменьшению болей и улучшению подвижности суставов. Американские специалисты провели исследование, в котором участвовали 247 пациентов, страдавших от подобного дискомфорта. Результаты эксперимента показали: 63 процента испытуемых, регулярно употреблявших имбирь, испытывали меньше болевых ощущений, чем пациенты, получавшие плацебо.
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