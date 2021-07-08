Морская рыба богата омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, которые снижают риск образования тромбов в организме человека. В связи с этим в эфире программы "О самом главном" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал включать в рацион больше данного продукта.
Готовить блюда для уменьшения риска развития атеросклероза диетолог посоветовал именно из морской рыбы, поскольку в ней содержится больше омега-3-ненасыщенных жирных кислот.
– Морская рыба питается планктоном, который накапливает омега-3-ненасыщенные жирные кислоты и витамин D, –уточнил Михаил Гинзбург.
По словам специалиста, омега-3-ненасыщенные жирные кислоты являются противовоспалительными и антиатерогенными веществами.
– То есть употребление достаточного количества омега-3-ненасыщенных жирных кислот уменьшает воспаление внутренней стенки сосудов (а это пусковой механизм развития атеросклероза). Образование тромбов на атеросклеротической бляшке – последний этап развития данного заболевания, – обратил внимание диетолог.
– Было исследование, которое показало, что если человек хотя бы два раза в неделю ест морскую рыбу, это приводит к снижению риска инфаркта практически в два раза, – дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Фото: pixabay.com
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Диетолог рассказал, какую рыбу нужно включить в рацион, чтобы защититься от образования тромбов
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