Напитки, которыми лучше всего запивать еду, перечислил врач-диетолог Андрей Бобровский, пишет РИА Новости.
По словам медика, идеал в этом случае – вода комнатной температуры. Также он отметил, что можно остановить свой выбор на чае (главное, чтобы тот не был слишком крепким). Правда, людям с сосудисто-сердечными заболеваниями таким вариантом злоупотреблять не стоит.
«Избыток чая опасен для людей с повышенным давлением, вещества, которые содержатся в чае, тоже могут поспособствовать его увеличению», – уточнил Бобровский.
А вот от газированных напитков и соков врач призвал отказаться.
Фото: pixabay.com
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Диетолог рассказал, какими напитками лучше запивать еду
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