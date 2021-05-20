Похудеть без физических нагрузок достаточно просто, если придерживаться некоторых правил по приему пищи. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала диетолог Светлана Кашицкая.
Специалист отметила, что сбрасывать вес нужно постепенно.
– Не нужно резко худеть, вес все равно вернется. Это эффект йо-йо, – сказала диетолог.
Также Светлана Кашицкая посоветовала отказаться от монодиет. Диетолог считает, что в рационе необходимо присутствие углеводов и жиров, а питание должно быть трехразовым.
– Если возникает чувство голода, можно добавить перекусы. При этом ужин должен быть не позднее чем за 3–4 часа до сна, – уточнила Светлана Кашицкая.
Специалист обратила внимание, что правильный ужин должен состоять из белков и овощей.
Фото: pixabay.com
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Диетолог раскрыла секрет похудения без физических упражнений
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