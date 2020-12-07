Диетолог предупредила о последствиях предновогодней диеты

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова отметила, что предпраздничные диеты довольно часто приводят к проблемам. Ограничивающие себя в еде люди становятся нервными, у них наблюдаются перепады настроения – это может перерасти даже в депрессию. Медик считает, что красивая цифра на весах не стоит здоровья.– прокомментировала эксперт.Таким образом, когда начнется период праздничного переедания, они еще больше наберут.Медик советует постоянно уделять внимание своему питанию, правильно рассчитывать рацион. Худеть она рекомендует на 2–4 килограмма в месяц.–поделилась Нурия Диянова.