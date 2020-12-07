Многие представительницы прекрасного пола целенаправленно худеют к новогодним праздникам. Врач объяснила, что видимых результатов это не даст, но может спровоцировать обострение или проявление каких-либо болезней, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова отметила, что предпраздничные диеты довольно часто приводят к проблемам. Ограничивающие себя в еде люди становятся нервными, у них наблюдаются перепады настроения – это может перерасти даже в депрессию. Медик считает, что красивая цифра на весах не стоит здоровья.
– Можно спровоцировать обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и даже пищевая депрессия. Сюда же – снижение метаболизма: люди будут терять в весе в большей степени за счет мышц, а не за счет жировой массы, как должно быть. А когда начнутся праздники и они станут переедать, наберут еще больший вес, – прокомментировала эксперт.
Таким образом, когда начнется период праздничного переедания, они еще больше наберут.
Медик советует постоянно уделять внимание своему питанию, правильно рассчитывать рацион. Худеть она рекомендует на 2–4 килограмма в месяц.
– Всегда полезно проводить оценку фактического питания. Такой анализ помогает узнать, чего у человека в избытке, а чего он недоедает. Следующий момент – разбор главных приемов пищи и подбор оптимального рациона. К примеру, в это время года мало кого тянет на овощные салаты: они холодные и не греют. Всегда хороши тушения, запекания, варка на пару, –поделилась Нурия Диянова.
Опубликовано:
953
Диетолог предупредила о последствиях предновогодней диеты
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter